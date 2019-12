Milan, è un 5 a 0 storico: non accedeva dal 1998!

Milan, le altre debacle della storia

MILANO – Non accadeva dal 1998. Il Milan, umiliato dall'Atalanta nella 17esima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, incorre in una delle peggiori sconfitte della sua storia; i rossoneri, infatti, non perdevano con 5 goal di scarto dal 1998, quando la squadra di Capello fu surclassata per 5 a 0 dalla Roma, dopo che, già nel 1997, il Milan aveva perso per 1-6 contro la Juventus. Tornando ancor più indietro nel tempo, l'altra debacle clamorosa del Milan è datata 1936: 1-6 contro l'Alessandria.