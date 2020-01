Milan, domani la conferenza stampa

MILANO – Nella giornata di oggi, Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano per diventare un nuovo calciatore del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese domani mattina sarà in conferenza stampa in diretta su tutte le piattaforme media del club, e non solo, e poi il primo contatto con i compagni a Milanello.