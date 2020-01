Milan, ceduto Ricardo Rodriguez

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “dopo due giorni di trattative l’affare Rodriguez si è concluso. Il tentativo del Fenerbahçe di inserirsi tra Milan e Psv Eindhoven è riuscito: presto il terzino svizzero partirà per Istanbul, la squadra turca si è aggiudicata le sue prestazioni. Rodriguez va via in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni“. CLICCA QUI>Intanto, il Milan punta tutto su Cengiz Under: scambio con Suso o…?