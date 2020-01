Milan, ceduto Caldara all’Atalanta: tutti i dettagli e le cifre

Caldara all’Atalanta, i dettagli

MILANO – Come già anticipato nella giornata di ieri, il Milan ha ceduto Mattia Caldara all’Atalanta: prestito gratuito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro senza il contro-riscatto (ma con possibilità di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore) e l’inserimento di Simon Kjaer nell’affare. Visite mediche fissate per stamattina. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live