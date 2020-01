Milan, Calhanoglu tra i migliori marcatori su punizione del decennio

Milan, Calhanoglu ben posizionato in una speciale classifica

MILANO – Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, non ha ancora – purtroppo – dimostrato le tanto decantante doti balistiche del suo destro in maglia rossonera. Come riportato da SkySport, il centrocampista offensivo turco, però, può vantare un’ottima posizione in una speciale classifica: tra il 2010 e il 2019 Calhanoglu ha messo a segno ben 12 gol su calcio piazzato, reti che gli valgono la sesta posizione in questa graduatoria.

Al primo posto si trova, ovviamente, Leo Messi del Barcellona con 34 centri, seguito, a 12 lunghezze di distanza, dal suo eterno rivale Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Juventus); gradino più basso del podio per Miralem Pjanic (Lione, Roma, Juventus) con 20 centri. Quarto e quinto posto per due italiani: Ciccio Lodi (Catania, Genoa, Parma, Udinese) con 13 reti e Andrea Pirlo (Milan e Juventus) con 12; stesso numero di reti anche per il già citato Calhanoglu e anche per il romanista Kolarov. Ottava posizione per Benat Extebarria (Real Betis, Athletic Bilbao) con 11 gol su punizione; chiudono la classifica due ex Valencia: Dani Parejo (Getafe, Valencia) con10 gol e Daniel Wass (Evian, Celta Vigo, Valencia), sempre con 10 reti.