Milan, Borini e Ricardo Rodriguez vicinissimi alla cessione

Milan, via Borini e Ricardo Rodriguez

MILANO – Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, ad un passo dall'addio al Milan ci sarebbero Fabio Borini, sulle cui tracce ci sono ben sei quadre con l'Hellas Verona in netto vantaggio, e Ricardo Rodriguez; sul terzino svizzero è in vantaggio il Lione, ma PSV E Fenerbahce non mollano la presa: il Milan conta di ricavare almeno una decina di milioni di euro dalla sua cessione.