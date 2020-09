Milan-Bologna, le probabili formazioni [in aggiornamento]

Milan-Bologna, le probabili formazioni

MILANO – Comincia questa sera, nel monday night della prima giornata, il campionato del Milan. I rossoneri sfideranno il Bologna alle 20:45 a San Siro, gara diretta dal signor La Penna e aperta a 1000 tifosi.

Qui Milan, le ultime

Le scelte per Pioli restano piuttosto obbligate. Rispetto alla formazione che ha battuto lo Shamrock a Dublino, l’allenatore rossonero ritroverà Ante Rebic dal primo minuto al posto di Saelemaekers. Fiducia in difesa per il giovane Gabbia, considerando l’assenza di alternative, e ancora Kessie-Bennacer la coppia in mediana con Tonali in panchina. Modulo solito: 4-2-3-1.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Qui Bologna, le ultime

Mihajlovic conferma le soluzioni provate in ritiro: chance per Tomiyasu da centrale di difesa, con Dijks a sinistra e il nuovo acquisto De Silvestri sulle fasce. Con Poli c’è Schouten a centrocampo, considerando la squalifica di Medel. Confermatissimo, nonostante le parole non eccelse in conferenza stampa sul suo numero 7, il trio Orsolini-Soriano-Barrow dietro a Palacio unica punta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.