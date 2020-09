Milan-Bologna, il peggiore in campo: Castillejo in difficoltà

Milan-Bologna, il peggiore in campo è Castillejo

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Bologna, valida per la prima giornata di Serie A, è Samu Castillejo. Il 7 rossonero, schierato come esterno alto a destra nel 4-2-3-1 di Pioli, ha giocato solo il primo tempo, subendo diversi falli ma facendo anche diversi errori di concetto e tecnici, con un paio di cross che potevano essere sicuramente fatti meglio. Sicuro che non serva Chiesa?