Milan-Bologna, il migliore in campo: grandissima partita di Calabria

Milan-Bologna, il migliore in campo è Calabria

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Bologna, valida per la prima giornata di Serie A, è Davide Calabria. Il terzino rossonero ha confermato le buone impressioni viste nel pre-campionato iniziando la stagione con una prestazione magistrale sia in fase difensiva che in quella offensiva: recuperi, contrasti, folate, giocate. Calabria sembra aver giovato dall’assenza di pubblico, ma il pubblico, da casa, è molto felice per lui. Deve continuare così.