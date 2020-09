Milan-Bologna, 1000 tifosi a San Siro: saranno medici e personale sanitario

Milan-Bologna, 1000 tifosi a San Siro

MILANO – Come riportato da SkySport, il Milan ha deciso di distribuire i 1000 tifosi a cui sarà permesso l’ingresso a San Siro fra tutti i membri della famiglia Milan e destinarne una quota particolare a sarà medici e personale sanitario di diverse strutture ospedaliere lombarde, come segno di gratitudine per chi si sta impegnando in prima persona nella lotta alla pandemia di Covid-19. Le misure di sicurezza per il pubblico saranno rigide, secondo il protocollo anti-coronavirus: misurazione della temperatura all’entrata dello stadio, obbligo di mascherina e controllo dei flussi per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.