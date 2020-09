Milan-Bodo, il peggiore in campo: Gabbia ancora incostante

Milan-Bodo, il peggiore in campo è Gabbia

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri di Milan-Bodo, sfida valida per il terzo turno preliminare di Europa League, è Matteo Gabbia. Il difensore centrale, schierato al fianco di Kjaer, si è lasciato anticipare dal movimento di Junker in occasione del primo goal dei norvegesi e non è stato perfetto nel capire prima alcune azioni avversarie, compresa quella del secondo goal di Hauge. Nella sua partita anche un paio di interventi decisivi, ma al contrario dei compagni la sua prestazione è stata, come spesso gli accade, incostante.