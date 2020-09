Milan-Bodo, il migliore in campo: Calhanoglu dominatore

Milan-Bodo, il migliore in campo è Calhanoglu

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Bodo Glimt, valida per il terzo turno preliminare di Europa League, è Hakan Calhanoglu. Il 10 turco ha giocato una partita straordinaria, caratterizzata in maniera evidente da due goal (splendidi) e da un assist (meraviglioso) e, inoltre, da tante giocate di altissimo livello tecnico. Il trequartista è il suo ruolo, il Milan ha il suo faro.