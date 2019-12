Milan-Barcellona, si continua a trattare per Todibo: le ultime

Milan, le ultime su Todibo

MILANO – Il Milan continua a tenere aperta la trattativa per portare in rossonero Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è ancora distanza tra domanda e offerta: i catalani vogliono infatti 25 milioni di euro e la clausola di recompra sul giocatore, mentre da via Aldo Rossi hanno risposto con 15 milioni più bonus e senza opzioni di riacquisto.