Milan-Atalanta, il peggiore in campo: Biglia disastroso

Milan-Atalanta, il peggiore in campo è Biglia

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Atalanta, valida per la 36esima giornata di Serie A e terminata 1 a 1, è Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, schierato al posto dello squalificato Bennacer, ha sbagliato tutto ciò che poteva sbagliare: fallaccio inutile sul rigore fischiato a Malinovskyi, palla persa per poca veemenza nel contrasto nel pareggio dell’Atalanta, assenza in fase di impostazione. Il suo contratto lo lega ancora al Milan, ma praticamente è come se già non ci stia più giocando. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live