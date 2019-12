Milan, a centrocampo acquisti solo in caso di cessioni

Milan, parte Paquetà?

MILANO – Difficilmente si interverrà in questo reparto senza che ci siano delle cessioni o delle clamorose occasioni, come nel caso di Matic del Manchester United. Occhio, dunque, alle situazioni legate a Paquetà, sulle cui tracce c’è il PSG di Leonardo, e a quella di Kessie, sempre nel mirino di alcuni club della Premier League. Inoltre, come confermato ai nostri microfoni dal suo agente, Biglia resterà al Milan fino a fine contratto. In sicura partenza, invece, Borini. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live