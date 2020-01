Milan, 467 milioni buttati e zero risultati: 2020 (già) da ricostruire

Milan, 467 milioni per zero risultati

MILANO – I soldi non fanno la felicità. Chiedere, per conferma, al Milan: 467 milioni di euro spesi in 30 mesi (due anni e mezzi esatti) per arrivare alla stagione 2019-2020 con un passato di risultati scadenti e un presente da 12esimo posto in Serie A con 23 punti in classifica.

RIVOLUZIONI CONTINUE – Ogni anno tanta fiducia iniziale, condita dall’arrivo di nuove proprietà e nuove dirigenze; ne conseguivano campagne acquisti importanti, ma non mirate. Un tourbillon di allenatori, amministratori, direttori sportivi, compratori insolventi, proprietari poco avvezzi ai guai del mondo del calcio, calciatori non adatti al blasone e al prestigio del club: il Milan, ad oggi, naviga nel suo profondo rossonero, con un 2020 appena iniziato che non promette nulla di buono.

TUTTO DA RIFARE – Come riporta La Gazzetta dello Sport, dalla cessione di Berlusconi in poi ne sono successi di avvenimenti, ma la costante è che il Milan è sempre da rifare: in quattro anni ha perso il 30% dei ricavi commerciali, la proprietà chiede cessioni prima di fare altri acquisti, ma è pronta anche ad investire (ancora?). CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live