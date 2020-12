Milan 2-2 Parma, la cronaca del match di San Siro

Milan 2-2 Parma, la cronaca del match

MILANO – (fonte: acmilan.com) Parte in salita la serata del Milan, che al 5′ deve fare a meno di Gabbia per un problema al ginocchio e al 13′ va sotto: Gervinho avanza, crossa e a rimorchio, libero in piena area, Hernani Jr. la piazza di destro alle spalle di Donnarumma. Al 14′ Çalhanoğlu calcia di poco alto al volo dal limite, al 20′ Karamoh mette i brividi con un pericoloso colpo di testa. Al 23′ Castillejo troverebbe il pareggio, grazie a una deviazione sottoporta dopo uno strappo di Hernández, ma viene annullato per un fuorigioco millimetrico. I rossoneri dominano e spingono, ma la cattiva sorte non se ne va: al 40′ doppio, clamoroso, incrocio dei pali colpito nella stessa azione prima da Díaz e poi da Çalhanoğlu. Nel recupero, altro palo di Hakan, stavolta su punizione dalla distanza. Duplice fischio.

La ripresa inizia con gli ingressi di Leão e Hauge e ancora il Diavolo in attacco: al 49′ Kessie stacca di testa quasi a botta sicura però la palla colpisce un avversario; al 51′ botta di Çalhanoğlu che sbatte di nuovo sulla traversa. La gara, già stregata, peggiora al 56′ quando i gialloblù raddoppiano: traversone di Hernani, Kurtić si inserisce e incorna in rete; non basta la deviazione di Donnarumma. Ma il Milan non molla e riapre tutto al 58′: sugli sviluppi di un angolo battuto da Çalha, Hernández vola di testa e segna. Al 75′ si fa male anche Bennacer, costretto a uscire. Nel finale i rossoneri danno tutto, faticando a creare grandi occasioni. Ma in extremis arriva il pareggio grazie alla doppietta di Theo che di mancino in diagonale, dopo un miracolo di Sepe su Rebić, batte il portiere all’angolino.

