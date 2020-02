Milan, verso il derby: Ibra è imprescindibile e ci sarà

Milan, Ibra ci sarà nel derby

MILANO – Non può assolutamente mancare. E non mancherà. Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornerà quest’oggi ad allenarsi con il gruppo in vista del derby di domenica contro l’Inter, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese, dopo aver smaltito l’influenza e il fastidio muscolare subiti durante la scorsa settimana, ha proseguito ieri nel lavoro personalizzato, ma ha lasciato la palestra per allenarsi sul campo; il suo recupero, dunque, sta procedendo con cautela, senza forzare, ma la sua condizione generale è migliorata. Da Milanello filtra ottimismo: Ibrahimovic è imprescindibile per questo Milan e uno come lui al derby non può assolutamente mancare. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live