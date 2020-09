Mercato – La Roma beffa la Lazio: preso Kumbulla

MILANO – Si è conclusa con un colpo di scena la telenovela sul Marash Kumbulla. Il difensore albanese classe 2000 sembrava essere vicinissimo alla Lazio, poi all’Inter e nuovamente al club di Lotito, ma alla fine è stata la Roma di Dan Friedkin a garantirsi le prestazioni del centrale. Kumbulla arriva a Roma per 5 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Non è escluso che nell’affare non rientri anche Cetin, già in prestito all’Hellas. L’imprenditore americano ha messo a segno un colpo importante, soprattutto per la velocità con cui ha concluso l’affare ai danni della Lazio.