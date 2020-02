MILANO – Ancora un record, come se non bastasse alla veneranda età di 38 anni, per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce Opta su Twitter, lo svedese, in gol proprio ieri nel derby perso per 4-2 contro l’Inter, è diventato il marcatore più anziano nella storia del derby di Milano nella Serie A a girone unico (38 anni e 129 giorni). Questa la classifica completa.