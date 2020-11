Marani: “Il match contro il Napoli dirà molto sulla stagione del Milan”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Matteo Marani. Tra i tanti argomenti affrontati anche il Milan: “Questo Milan è simile a quello di Zaccheroni che non partiva favorito ma che poi nel corso del tempo diventò una squadra importante. Sarà una partita interessante che aprirà una settimana colma di impegni ovvero il ritorno con il Lille in Europa League e la gara con la nuova Fiorentina di Prandelli. Il Milan è in condizione anche se adesso comincia ad accumularsi stanchezza, come del resto per tutte le altre squadre. La gara con gli azzurri dirà molto sulla stagione rossonera“.