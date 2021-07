Maldini stravede per Insigne e lavora per portarlo a Milano

Secondo quanto riportato da SportMediaset Maldini vorrebbe portare in rossonero Lorenzo Insigne, giocatore per il quale stravede

Un mercato, quello rossonero, che potrebbe essere segnato anche dall'addio di alcuni giocatori come Alessio Romagnoli, per il quale la fumata bianca per il rinnovo non arriva, e Rafael Leao che piace in Germania e in Inghilterra, con Everton e Dortmund pronte a portarlo via.

Tra le occasioni che il mercato potrebbe regalare ce ne è una relativa a Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno della prossima stagione, ma la trattativa di rinnovo è ferma. Il motivo è prettamente economico: il numero 24 del Napoli guadagna 4,5 milioni di euro e vorrebbe incrementare il suo stipendio arrivando a 5,5 milioni a stagione. Una richiesta che non trova d'accordo Aurelio de Laurentiis che avrebbe offerto "appena" 3,5 milioni. Maldini, come tanti altri dirigenti, stravede per Insigne e starebbe valutando il da farsi per portarlo a Milano. Secondo SportMediaset a spaventare il Milan, che ad aprile ha incontrato il suo agente, non sono le richieste economiche bensì le richieste del Napoli. Il club azzurro infatti per lasciare partire il suo capitano chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una richiesta molto esosa per un giocatore che, tra un anno appena, sarà libero di firmare a parametro zero con qualsiasi club (senza portare al Napoli un solo euro).