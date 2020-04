Maldini detta le condizioni per restare al Milan: cosa accadrà?

Milan, Maldini resta?

MILANO – Il mercato calciatori, tra uscite ed entrate eccellenti [CLICCA QUI per tutte le ultime notizie], non è l’unica priorità in casa Milan. C’è, infatti, da sistemare anche alcune caselle dirigenziali e, sopratutto, la questione allenatore; quest’ultima, però, dipende strettamente dalla prima ed è così che è di forte attualità il futuro nel club rossonero di Paolo Maldini.

NON È SOLO CUORE – Nonostante il suo nome e il suo cuore siano totalmente legati al Milan, l’attuale direttore tecnico vorrebbe restare, ma ponendo alcune necessarie condizioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano, coinvolto a livello dirigenziale tempo fa, ora vuole la garanzia di partecipare alle decisioni cruciali in tema di mercato e di allenatore e al rispetto, non solo formale, del suo ruolo. Elliott e Gazidis hanno molta fiducia in Maldini – nonostante non siano state gradite le dichiarazioni su Rangnick di qualche tempo fa – perché “il milanismo all’interno della società non sia azzerato, e perché Paolo è un valore riconosciuto anche all’estero”.

CONFRONTO – Non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria, dunque, ci dovrà essere un confronto con la proprietà: ci sarà bisogno di un chiarimento in merito a tutto quello che è successo nelle scorse settimane. I temi da affrontare sono tanti, compreso il suo futuro al Milan che per ora resta ancora piuttosto incerto. CLICCA QUI>Intanto, via vai importante al Milan: quanti milioni ricavati!

