Maldini: arriva la multa per il match contro la Lazio

MILANO – Il 4 luglio 2020 si giocò Lazio-Milan, partita vinta dai rossoneri per 3 a 0 grazie alle reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic. Un match dove la multa comminata a Paolo Maldini passò quasi inosservata. Infatti l’ex capitano fu sanzionato per essere entrato nello spogliato dell’arbitro senza indossare la mascherina e, di conseguenza, violando il protocollo sanitario. La Figc ha emesso reso nota la sua decisione il 26 agosto: in seguito Maldini ha deciso di patteggiare .