Maldini a Sky: “Ibra fondamentale. Scudetto? Noi non credo proprio”

Milan, parla Maldini

MILANO – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport a margine della cerimonia di consegna del Premio Azeglio Vicini “Le prime cose positive della stagione sono arrivate dopo le vacanze natalizie, poi è arrivato Zlatan, la sua presenza è stata fondamentale per dare energia positiva e carica ad un gruppo. Era la squadra più giovane del campionato e quest’anno si è ringiovanita ancora di più. Le partitine per lui sono come delle finali di Champions, è come un campione si comporta. Non è l’unico che ho visto nella mia carriera, anche io ero così. E’ una competitività innata che lo rende un fuoriclasse”.

SUL CAMPIONATO – “Innanzitutto spero che si possa riaprire ai tifosi. Senza, il calcio ha veramente poco senso. Sia per il calciatori che per il movimento in generale. Milan per lo scudetto? Noi non credo proprio, ma l’idea è quella di essere competitivi”.