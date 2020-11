Lucky Red distribuirà il film “I am Zlatan” sulla vita di Ibrahimovic

Milan, nel 2021 un film su Ibrahimovic

MILANO – Le gesta iconiche sul campo, il personaggio catalizzatore fuori: Zlatan Ibrahimovic ha sempre amato stare sotto i riflettori e – bisogna ammetterlo – ci è sempre riuscito piuttosto bene. Stavolta, però, non sarà lui ad accenderli; o, almeno, non in prima persona.

La Lucky Red, tra le più apprezzate società indipendenti di produzione e distribuzione di cinema di qualità, infatti, ha annunciato che si occuperà della distribuzione del film “I am Zlatan”. Scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz, tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” che David Lagercrantz ha scritto insieme allo stesso Ibrahimovic tradotta in più di 30 lingue ed edita in Italia da Rizzoli, la pellicola è diretta da Jens Sjogren e ad interpretare il futuro attaccante due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti ( per il periodo dai 17 ai 23 anni). Ibrahimovic è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza in ogni fase del processo di scrittura della sceneggiatura.