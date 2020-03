LIVE | Milan, clamoroso: già oggi il licenziamento di Boban?

Milan, Boban ad un passo dall'addio

MILANO – Il polverone alzatosi con le ultime dichiarazioni era destinato a diventare tempeste e così, come da previsione, si sta verificando. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il licenziamento di Zvonimir Boban da CFO del Milan potrebbe avvenire già nella giornata di oggi: “In un primo momento – scrive la Rosea – pareva che le strade si sarebbero separate a fine stagione – un discorso soprattutto di logica, dal momento che siamo nella fase cruciale della stagione –, ma col passare delle ore stanno aumentando esponenzialmente le possibilità che l’addio arrivi presto. Prestissimo, forse già oggi stesso, al termine di un faccia a faccia tra Boban e Gazidis in sede”. Seguiranno aggiornamenti costanti sulla vicenda. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live