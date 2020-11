L’Ibrahimovic over 30 batte quello più giovane: più invecchia più segna

Milan, Ibrahimovic più invecchia più segna

MILANO – “Sono come Benjamin Button”. Zlatan Ibrahimovic non scherzava e il campo gli sta dando assolutamente ragione; 8 goal in campionato in 5 partite giocate, a segno da 7 partite consecutive in Serie A: mai nessuno, nella storia del Milan, era riuscito in tale impresa. Non è solo, però, un andazzo del momento.

Secondo le statistiche, infatti, Ibrahimovic ha segnato più goal dai 30 anni in su (290) che dai 30 in giù (204). Più invecchia più migliora. Come Benjamin Button.

I goal prima dei 30 anni

18 – Malmoe (dal 1999 al 2001)

48 – Ajax (dal 2001 al 2004)

26 – Juventus (dal 2004 al 2006)

66 – Inter (dal 2006 al 2009)

22 – Barcellona (dal 2009 al 2010)

24 – Milan (dal 2010 all’ottobre 2011)

Totale: 204

I goal dopo i 30 anni

32 – Milan (dall’ottobre 2011 al 2012)

156 – PSG (dal 2012 al 2016)

29 – Manchester United (dal 2016 al marzo 2018)

53 – Los Angeles Galaxy (dal marzo 2018 al dicembre 2019)

20 – Milan (da gennaio 2020 ad oggi)

Totale: 290