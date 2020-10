MILANO – Al termine del mercato Mario Balotelli è rimasto senza una squadra, ma nelle prossime ore l’attaccante svincolato potrebbe essere protagonista di un nuovo trasferimento. Infatti secondo “L’Equipe” l’ex Milan e Inter sarebbe vicinissimo al Saint-Etienne, club ha manifestato molto interesse per l’azzurro. Qualora Super Mario dovesse trasferirsi oltralpe sarebbe per lui in ritorno Francia, visto che ha ha giocato per il Nizza e il Marsiglia.