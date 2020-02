MILANO – Prima di Milan-Juventus ha parlato Laxalt a Rai Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Sarà una partita molto dura sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo essere sul pezzo per novanta minuti, in ogni occasione e in ogni giocata. Dobbiamo essere uniti come squadra per ottenere un buon risultato. Abbiamo una grande chance per fare bene in una competizione a cui teniamo. Vogliamo dimostrare la nostra forza”.