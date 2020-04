Secondo il Corriere dello Sport la Serie A potrebbe essere il primo campionato di calcio a riprendere le attività dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus.

Sebbene ancora non sia stato possibile definire la data (ndr. il Presidente Gravina ha di recente parlato del 17 o del 20 maggio), partire per primi sarebbe sinonimo di maggiore visibilità globale e dunque pubblicità, avendo tra l’altro molte più partite da disputare rispetto agli altri.