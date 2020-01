La Samp a San Siro? Mai affrontata da Ibra

MILANO – C’è molta attesa da parte dei tifosi rossoneri di rivedere a San Siro Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che indosserà la maglia numero 21, cercherà di essere a disposizione di Pioli già per la sfida di lunedì contro la Sampdoria, una delle poche squadre che l’ex Barcellona e PSG non ha affrontato a San Siro. Infatti nella stagione 2010/11 Ibra scese in campo nelle due sfide a Marassi (di cui una in Coppa Italia), ma fu costretto a saltare il match di San Siro per via di una squalifica.