MILANO – Nel giorno in cui il Bodo/Glimt ha vinto il campionato norvegese, l’ex Jens Petter Hauge ha segnato il suo primo gol in Serie A. Il ragazzo classe ’99 è passato proprio nell’ultimo mercato in rossonero. Secondo quanto riportato da Kickestl’esterno, al suo secondo gol con la maglia del Milan, è un vero e proprio cecchino: due gol segnati con due appena due tiri in porta, in appena 61′ minuti tra Serie A ed Europa League.