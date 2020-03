Juventus-Milan, TGRaiPiemonte annuncia: “La sfida si giocherà a porte chiuse”

MILANO – Colpo di scena, l’ennesimo in questi affannati giorni, ormai settimane, di Serie A. Secondo quanto riportato da Tgr Rai Piemonte la semifinale di Coppa Italia tra Juventus-Milan verrà disputata a porte chiuse. Nonostante dunque diverse partite, ben 5 nello scorso turno, siano saltate, la scelta di giocare la sfida non sembra essere indiscussione. Il match sarà ad ogni modo aperto esclusivamente ai tifosi non delle zone rosse contaminate dal Coronavirus.