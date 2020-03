Juve-Milan rinviata, a rischio anche la Serie A: il punto

Serie A, il punto sui rinvii e recuperi

MILANO – Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità: è rinviata a data da destinarsi la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan, dopo che dal vertice del pomeriggio in Prefettura era già filtrata la decisione di rinviare il match. A ciò si sono aggiunte le proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Decreto del 1 marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

A tal proposito, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha così dichiarato aprendo ad una possibilità di giocare comunque le gare di Serie A a porte chiuse: “Sulle manifestazioni sportive saranno attuate con forza misure di rarefazione sociale. Bisogna valutare se dare uno stop o farle giocare a porte chiuse”.

Resta a rischio, dunque, la prossima giornata del campionato di Serie A. Secondo le ultime disposizioni, in teoria, il Milan dovrebbe essere impegnato a San Siro (a porte chiuse) contro il Genoa lunedì 9 marzo alle 18:30, con lo slittamento di Lecce-Milan (e dell’intera 27esima giornata) a domenica 15 marzo. In teoria, per l’appunto. Seguiranno aggiornamenti. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live