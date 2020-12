Inzaghi a Sky: “Ibrahimovic? Gli dicevo di non rompermi le scatole: gli facevo pesare i miei al Milan”

MILANO – Al termine del pareggio per 0 a 0 tra Parma e Benevento l’allenatore degli Irpini Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’ex attaccante e giocatore del Milan, all’emittente satellitare, ha risposto alla domanda “quanta pressione metteva Ibrahimovic nello spogliatoio rossonero“. Ecco le sue parole: “E’ uno che pretende tanto, a me piacciono i giocatori che trascinano il gruppo e si allenano seriamente. Ibra ti fa vincere le partite. Io non lo soffrivo tanto, ma perché lui sapeva che con me… Eravamo grandi amici, volevamo a tutti i costi giocare insieme, è stato un grande rammarico aver potuto giocare poco con lui per via degli infortuni. Chi lo soffriva di più? Tutti (ride, ndr), ma io gli dicevo di non rompermi le scatole: gli facevo pesare i miei anni al Milan, quello era un grande Milan“.