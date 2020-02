Inter-Milan, Maresca arbitrerà il derby: la designazione completa

Inter-Milan, la designazione arbitrale

MILANO – Ecco la designazione completa della squadra arbitrale per la sfida tra Inter e Milan, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A ed in programma domenica 9 febbraio alle 20:45 a San Siro.

Arbitro: Fabio Maresca

Assistenti: Giorgio Peretti – Giacomo Paganessi

Quarto ufficiale: Federico La Penna

Arbitro VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

Assistente VAR: Giorgio Schenone

