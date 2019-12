Il Real Madrid punta su Jovic, difficile un suo approdo al Milan

Jovic al Milan, affare complicato

MILANO – Dopo essere stato acquistato dal Real Madrid in estate per 60 milioni di euro, Luka Jovic non ha trovato molto spazio in blancos, giocando solo 10 partite; ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, in lui starebbe sorgendo l’idea di cambiare aria. Sull’attaccante serbo, però, il Real Madrid ha investito tanto; possibile per lui l’ipotesi prestito, non troppo gradita al Milan. CLICCA QUI>Intanto, il Milan potrebbe piazzare il colpo in difesa dal Barcellona: i dettagli