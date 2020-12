Il Milan sullo scontento dell’Atletico Madrid.

MILANO – Il mercato di gennaio spesso non è ricco di colpi, ma quest’anno potrebbe essere l’eccezione che conferma la regola. Infatti secondo quanto riportato dal giornale iberico “AS” Diego Costa vorrebbe rescindere il contratto con l’Atletico Madrid, sei mesi prima della sua naturale scadenza. Senza ombra di dubbio è una notizia che scatena la fantasia dei tifosi di tutto il mondo. La testata iberica riporta come l’ex attaccante delle Furie Rosse vuole rescindere per motivi famigliari e l’Atletico Madrid, al momento, vorrebbe valutare al meglio la situazione.

Diego costa, chiuso da Suarez e dall’exploit di Joao Felix

Sicuramente l’ex Chelsea non è felice a Madrid chiuso da Luis Suarez, arrivato a settembre dal Barcellona, e dall’exploit di Joao Felix. A riprova di ciò le appena due reti segnate (una al Granata e una all’Elche) in sette presenze. Il classe ’88 non è più in cima alle preferenze di Simeone e chiede spazio nonostante il brasiliano sia molto lontano dall’essere quel giocatore che, nel 2013/14, segnò ben 35 reti e che regalarono al club il loro decimo campionato mettendosi alle spalle i nemici di sempre: Barcellona e Real Madrid. Nonostante ciò Diego Costa rimane uno degli uomini di fiducia del Cholo. E fa strano pensare che il brasiliano voglia lasciare il club, ora che i rojoblancos sono primi in classifica

Quale futuro per il classe ’88?

Eppure, secondo quanto riportato da todofichajes.com, il futuro dell’attaccante è stato in parte scritto: via da Madrid già a gennaio. Una notizia che sconvolge il mercato: Diego Costa gratis è un’occasione più unica che rara. Molte le ipotesi come ad esempio la Cina (abbastanza difficile visto le ultime regole sul tetto ingaggi), la Turchia, il Qatar. Ma le ipotesi che più intrigano la punta sono il ritorno in Brasile e la Serie A. L’ex Chelsea è stato seguito in passato da Napoli, ma oggi i club che più sono interessato a lui sono la Juve, Fiorentina e il Milan. Diego Costa potrebbe essere il rinforzo giusto per il Milan e il perfetto vice Ibrahimovic. Nei prossimi giorni ci saranno novità. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<