Il Milan punta al prestito per ricaricare il Pistolero Piatek

Milan, Piatek via in prestito?

MILANO – Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, la Fiorentina, che è al lavoro per provare a riportare in Serie A l’ex rossonero Cutrone, ha chiesto informazioni anche su Piatek, ma il Milan preferirebbe venderlo in Germania (Lipsia?). In questo momento, il club di via Aldo Rossi è comunque disposto al solo prestito, considerata la via migliore per rigenerare la verve offensive del suo (attuale) numero 9. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live