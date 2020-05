Milan, piace Dumfries

MILANO – Per quanto riguarda Denzel Dumfries ci sarebbero stati dei contatti con il PSV per un possibile scambio con Ricardo Rodriguez, attualmente in prestito proprio al club di Eindhoven; gli olandesi non sono convinti da questa proposta, ma il Milan non mollerà la presa. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live