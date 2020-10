Il Milan prepara una mini-fuga: domani occasione contro la Roma

Il Milan prepara una mini-fuga

MILANO – Calma e sangue freddo, canterebbe Nek. Calma e sangue freddo, ripetiamo noi milanisti. Siamo solo alla quinta giornata di campionato e il Milan, dopo aver giocato quattro partite, è in testa alla Serie A a punteggio pieno e lo sarà anche dopo questo turno a prescindere dal risultato di domani.

Certo, non si può mica pensare che questo basti: contro la Roma bisogna assolutamente vincere, sia per continuare la striscia positiva che aumenterebbe, a sua volta, entusiasmo e fiducia nell’ambiente e sia per iniziare a staccare le rivali. La sconfitta dell’Atalanta e il pareggio del Sassuolo, infatti, mettono i rossoneri in condizione di rimanere in testa anche dopo la quinta giornata; sarebbe importante, dunque, staccare i bergamaschi rivali per la Champions di sei punti e incrementare il vantaggio sui giallorossi, ad orma fermi a 7 punti contro i 12 del Milan.