Il Milan entra negli e-Sports: nasce l'AC Milan QLASH

MILANO – Grossi passi in avanti del Milan, non solo sul campo. Il club rossonero, infatti, entra nel mondo degli sport elettronici, aprendosi a delle attività moderne sempre più in crescita negli ultimi anni.

Il comunicato ufficiale da acmilan.com

Il Milan entra per la prima volta nel dinamico mondo degli Esports grazie alla partnership strategica con QLASH, l’azienda globale leader negli Esports che recentemente ha vinto il premio Best Italian Team agli Italian E-sports Awards.