Il Manchester UTD apre la strada per Mandzukic al Milan?

Mandzukic al Milan, le ultime

MILANO – Per quanto riguarda Mario Mandzukic, un'apertura al Milan è stata data dal defilarsi dell'ipotesi Manchester UTD, club fino a qualche giorno fa in pole position per accaparrarsi le prestazioni del classe 1986; resta il problema dell'alto ingaggio, reso ancor più tosto dal ricco corteggiamento del club cinese Dalian Yifang.