Ibrahimovic: “Milano non ha mai avuto re, hanno un dio”

Inter-Milan, il post di Ibrahimovic

MILANO – Il derby tra Inter e Milan, giocato e vinto ieri dai rossoneri, non finisce mai. Almeno fino al prossimo sconto del girone di ritorno. Le schermaglie, infatti, continuano sui social; a cominciare è stato lo stesso club di via Aldo Rossi, il quale ha risposto al post di Lukaku dopo il derby di un anno fa (“C’è un nuovo re in città”) con un fotomontaggio di Ibrahimovic e la descrizione “Può esserci un solo re”.

Lo svedese, ovviamente, non ha fatto mancare il suo apporto alla causa milanista. Ecco, per l’appunto, il suo post raffigurante l’esultanza con i compagni di ieri e la descrizione: “Milano non ha mai avuto un re, noi abbiamo un dio”.