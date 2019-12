Ibrahimovic ha accettato l’ingaggio (ritoccato) offerto dal Milan

Milan, l’ingaggio di Ibrahimovic

MILANO – Zlatan Ibrahimovic sarà un nuovo calciatore del Milan. L'attaccante svedese, attualmente svincolato, firmerà un contratto di sei mesi con il club di via Aldo Rossi con la possibilità di prolungarlo di un altro anno tramite il raggiungimento di determinati obiettivi; per quanto riguarda l'ingaggio, sarà di tre milioni da qui a fine campionato e 4,5 fino all'estate del 2021.