Milan, il “mezzo progetto” di Ibrahimovic

MILANO – "Gli consiglio di andare avanti se si diverte e fermarsi se non si diverte più. C'è un mezzo progetto, alla fine della stagione deciderà". Mino Raiol si è così espresso sul futuro di Ibrahimovic. E se quel mezzo progetto fosse portarsi dal campo alla scrivania? Sarà lo stesso attaccante a decidere, come ha sempre fatto.