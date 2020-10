Ibrahimovic ci sarà al derby? Non si può far altro che aspettare

Milan, Ibrahimovic ci sarà al derby?

MILANO – Più delicata, rispetto a quelle di Rebic e Romagnoli, la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, ancora positivo al coronavirus, dovrà attendere i due tamponi negativi.

Il tempo c’è, ma non si può assolutamente definire i suoi tempi di recupero. Potrebbe saltare il derby? Sì. Intanto i vertici di via Aldo Rossi studiano altri colpi per gennaio. Abbiamo stilato una lista di obiettivi su cui Maldini potrebbe andare a lavorare nei prossimi mesi. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA