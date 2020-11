Ibrahimovic attacca EA SPORTS FIFA: “Chi ha dato il permesso di usare il mio nome e la mia faccia?”

MILANO – “Chi ha concesso a EA SPORTS FIFA il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? Fifpro? Non sono a conoscenza di essere un membro di Fifpro e se lo sono sono stato messo lì senza alcuna reale conoscenza attraverso una strana manovra. E di sicuro non ho mai permesso a FIFA o Fifpro di fare soldi usando me. Qualcuno sta facendo profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo in tutti questi anni. È ora di indagare“. Questo il messaggio di Zlatan Ibrahimovic sul proprio profilo Facebook contro il popolare videogioco. Ecco il post completo: