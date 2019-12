Ibra tentenna e il Milan si sta stufando: fari su Jovic e Haaland

Milan, in attesa di Ibra si valutano Jovic e Haaland

MILANO – La risposta di Zlatan Ibrahimovic al Milan non è ancora arrivata e, se nei prossimi giorni (entro il 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti a Milanello) non ci dovesse essere un incontro o una telefonata decisiva, la dirigenza rossonera chiuderà le porte allo svedese per aprirle ad un’alternativa.

JOVIC FATTIBILE, HAALAND MENO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’unica alternativa credibile a Ibra è Luka Jovic, punta del Real Madrid; il serbo, assistito da Fali Ramadani, cioè lo stesso procuratore di Ante Rebic, potrebbe voler cercare più spazio in un altro grande club europeo e il Milan potrebbe essere un’opzione interessante. Molto più complicata è invece la pista che porta a Erling Braut Haaland, su cui ci sono diversi top-club europei con cui il Milan difficilmente può competere in questo momento. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live